Американский предприниматель Илон Маск считает, что единственный оставшийся вопрос относительно спецоперации на Украине заключается в том, «возьмёт ли Россия в конечном итоге Одессу».

Так Маск прокомментировал сообщение Zerohedge в соцсети X, в котором говорилось, что главком ВСУ Александр Сырский признал грядущее «тактическое отступление».

«По моему мнению, единственный оставшийся вопрос — возьмёт ли Россия в конечном итоге Одессу. Россия точно не успокоится, пока не будут взяты все закреплённые в российской конституции области (Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская). Это их заявленная политика», — написал миллиардер.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины ранее заявил, что российские военные имеют значительное преимущество на фронте. В Белом доме также допускают, что Россия вскоре добьётся новых территориальных успехов в зоне СВО.

Президент Владимир Путин также давал комментарии относительно Одессы. Так, он отмечал, что это русский город, о чём все хорошо знают. Путин подчеркнул: весь юго-восток Украины всегда был пророссийским.

Украинские власти признали, что в Одессе есть сторонники русского мира, которые ждут прихода России. В частности, такое заявление сделал глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.