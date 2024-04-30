RT в Telegram
Подпишись

Маск: взятие Одессы армией России осталось единственным оставшимся вопросом

Короткая ссылка
Американский предприниматель Илон Маск считает, что единственный оставшийся вопрос относительно спецоперации на Украине заключается в том, «возьмёт ли Россия в конечном итоге Одессу».
Маск: взятие Одессы армией России осталось единственным оставшимся вопросом
  • Gettyimages.ru

Так Маск прокомментировал сообщение Zerohedge в соцсети X, в котором говорилось, что главком ВСУ Александр Сырский признал грядущее «тактическое отступление».

«По моему мнению, единственный оставшийся вопрос — возьмёт ли Россия в конечном итоге Одессу. Россия точно не успокоится, пока не будут взяты все закреплённые в российской конституции области (Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская). Это их заявленная политика», — написал миллиардер.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины ранее заявил, что российские военные имеют значительное преимущество на фронте. В Белом доме также допускают, что Россия вскоре добьётся новых территориальных успехов в зоне СВО.

Президент Владимир Путин также давал комментарии относительно Одессы. Так, он отмечал, что это русский город, о чём все хорошо знают. Путин подчеркнул: весь юго-восток Украины всегда был пророссийским.

Украинские власти признали, что в Одессе есть сторонники русского мира, которые ждут прихода России. В частности, такое заявление сделал глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить