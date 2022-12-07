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Путин: появление результатов СВО может стать длительным процессом

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Российский президент Владимир Путин заявил, что появление результатов спецоперации на Украине может стать длительным процессом.
Путин: появление результатов СВО может стать длительным процессом
  • РИА Новости

«Длительного процесса результатов СВО... Ну, конечно, это длительный процесс может быть», — сказал он, комментируя слова правозащитников.

Также Путин заявил, что присоединение новых территорий является значимым результатом для России. 

Он отметил, что Азовское море стало внутренним морем России.

«Пётр I ещё боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин назвал особо ценной поддержку участвующих в спецоперации на Украине военных и их семей со стороны волонтёров.

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