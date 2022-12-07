Путин: появление результатов СВО может стать длительным процессом

Российский президент Владимир Путин заявил, что появление результатов спецоперации на Украине может стать длительным процессом.

«Длительного процесса результатов СВО... Ну, конечно, это длительный процесс может быть», — сказал он, комментируя слова правозащитников.

Также Путин заявил, что присоединение новых территорий является значимым результатом для России.

Он отметил, что Азовское море стало внутренним морем России.

«Пётр I ещё боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин назвал особо ценной поддержку участвующих в спецоперации на Украине военных и их семей со стороны волонтёров.