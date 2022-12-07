Путин: появление результатов СВО может стать длительным процессом
- РИА Новости
«Длительного процесса результатов СВО... Ну, конечно, это длительный процесс может быть», — сказал он, комментируя слова правозащитников.
Также Путин заявил, что присоединение новых территорий является значимым результатом для России.
Он отметил, что Азовское море стало внутренним морем России.
«Пётр I ещё боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю», — подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин назвал особо ценной поддержку участвующих в спецоперации на Украине военных и их семей со стороны волонтёров.