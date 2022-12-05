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Путин назвал особо ценной поддержку волонтёрами участвующих в СВО военных и их семей

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Президент России Владимир Путин назвал особо ценной поддержку участвующих в спецоперации на Украине военных и их семей со стороны волонтёров.

«Абсолютно востребованной является ваша (волонтёров. — RT) помощь семьям наших ребят, их родителям, жёнам, детям», — заявил он на церемонии вручения международной премии «Мы вместе».

Путин выразил признательность и поблагодарил волонтёров.

Ранее Путин подписал закон о введении единой системы возмещения вреда, причинённого жизни или здоровью волонтёров, в том числе при оказании медпомощи страдающим представляющими опасность для окружающих болезнями.

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