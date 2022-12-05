Путин назвал особо ценной поддержку волонтёрами участвующих в СВО военных и их семей

Президент России Владимир Путин назвал особо ценной поддержку участвующих в спецоперации на Украине военных и их семей со стороны волонтёров.

«Абсолютно востребованной является ваша (волонтёров. — RT) помощь семьям наших ребят, их родителям, жёнам, детям», — заявил он на церемонии вручения международной премии «Мы вместе». Путин выразил признательность и поблагодарил волонтёров. Ранее Путин подписал закон о введении единой системы возмещения вреда, причинённого жизни или здоровью волонтёров, в том числе при оказании медпомощи страдающим представляющими опасность для окружающих болезнями.