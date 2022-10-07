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Путин подписал закон о возмещении вреда, причинённого волонтёрам

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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении единой системы возмещения вреда, причинённого жизни или здоровью волонтёров, в том числе при оказании медпомощи страдающим представляющими опасность для окружающих болезнями.
Путин подписал закон о возмещении вреда, причинённого волонтёрам
  • РИА Новости

Согласно тексту документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, в этом случае добровольцу выплачивается компенсация из федерального бюджета. 

Отмечается, что компенсацию назначают в случае, если сведения о нанесении вреда жизни и здоровью волонтёра содержатся в единой информационной системе в сфере развития добровольчества.

Выплаты осуществляются вне зависимости от других сумм, которые получает доброволец.

Ранее в России предложили отнести к видам деятельности волонтёров ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.

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