Путин подписал закон о возмещении вреда, причинённого волонтёрам

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении единой системы возмещения вреда, причинённого жизни или здоровью волонтёров, в том числе при оказании медпомощи страдающим представляющими опасность для окружающих болезнями.

Согласно тексту документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, в этом случае добровольцу выплачивается компенсация из федерального бюджета.

Отмечается, что компенсацию назначают в случае, если сведения о нанесении вреда жизни и здоровью волонтёра содержатся в единой информационной системе в сфере развития добровольчества.

Выплаты осуществляются вне зависимости от других сумм, которые получает доброволец.

Ранее в России предложили отнести к видам деятельности волонтёров ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.