Путин подписал закон о возмещении вреда, причинённого волонтёрам
- РИА Новости
Согласно тексту документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, в этом случае добровольцу выплачивается компенсация из федерального бюджета.
Отмечается, что компенсацию назначают в случае, если сведения о нанесении вреда жизни и здоровью волонтёра содержатся в единой информационной системе в сфере развития добровольчества.
Выплаты осуществляются вне зависимости от других сумм, которые получает доброволец.
Ранее в России предложили отнести к видам деятельности волонтёров ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.