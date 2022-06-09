В России предложили придать статус волонтёра добровольцам-пожарным и спасателям

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В России предложили отнести к видам деятельности волонтёров ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Сегодня к целям благотворительной и добровольческой деятельности относится оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных катастроф, социальных и других конфликтов — это прямо предусмотрено в федеральном законе о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)», — заявил соавтор документа, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Как отметил депутат, законопроект предлагает расширить этот перечень.

Если документ примут, то соответствующие меры поддержки будут распространены и на добровольческие организации пожарных и спасателей.

«Их деятельность точно так же, как и других социально ориентированных некоммерческих организаций, заключается в помощи людям, тем, кто в беде, иногда рискуя своим здоровьем и даже жизнью», — пояснил Выборный.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области обсудили вопросы развития добровольчества.

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