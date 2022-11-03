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Onet: иностранцы сократили финансовую поддержку украинской армии

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Финансовая поддержка Вооружённых сил Украины со стороны иностранцев существенно снизилась, сообщает польский портал Onet.pl.
Onet: иностранцы сократили финансовую поддержку украинской армии
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Портал информирует, что в начале СВО Национальный банк Украины открыл счёт, на который люди со всего мира могли перевести средства для поддержки ВСУ, но «энтузиазм в скором времени угас» и темпы платежей снизились.

В материале сообщается, что к 20 октября на счёт поступило 21,7 млрд гривен, из которых 20,8 млрд было передано ВСУ. 70% суммы было зачислено до 19 апреля, то есть менее чем за два месяца после начала спецоперации.

Ранее стало известно, что Италия заморозила отправку очередного, шестого пакета военной помощи на Украину.

Кроме того, президент США Джо Байден вышел из себя во время телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским, который пожаловался на недостаточную военную помощь.

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