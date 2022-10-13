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Песков: Путин стал инициатором встречи с главами Киргизии и Таджикистана

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что российский президент Владимир Путин был инициатором трёхсторонней встречи Россия — Киргизия — Таджикистан.
Песков: Путин стал инициатором встречи с главами Киргизии и Таджикистана
  • РИА Новости

«Да, её инициировал президент Путин. В целом достаточно сложная ситуация и, конечно, немного стран, как Россия, могут взяться за то, чтобы поспособствовать урегулированию ситуации и снижению напряжённости», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин призвал работать над мерами по разрешению возникающих между странами СНГ конфликтов.

26 сентября Киргизия и Узбекистан подписали протокол, который позволит начать процедуру согласования границ между государствами.

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