Песков: Путин стал инициатором встречи с главами Киргизии и Таджикистана
- РИА Новости
«Да, её инициировал президент Путин. В целом достаточно сложная ситуация и, конечно, немного стран, как Россия, могут взяться за то, чтобы поспособствовать урегулированию ситуации и снижению напряжённости», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Путин призвал работать над мерами по разрешению возникающих между странами СНГ конфликтов.
26 сентября Киргизия и Узбекистан подписали протокол, который позволит начать процедуру согласования границ между государствами.