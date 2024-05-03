Прокуратура Магаданской области заявила о «волоките» с ценами на значимые товары

В Магаданской области прокуратура держит на постоянном контроле вопросы ценообразования на продукты питания. Как напомнило ведомство, согласно данным Росстата, на территории региона с 25 марта по 1 апреля выше среднего уровня по стране увеличились цены на отдельные виды свежих овощей.

Так, рост цен на репчатый лук (до 16%) и белокочанную капусту (до 11%) выявлен в Среднеканском, Хасынском, Ягоднинском муниципальных округах и в Магадане.

Прокурор области Дмитрий Разуваев неоднократно обращал внимание на то, что удорожание борщевого набора повлечёт увеличение финансовой нагрузки для населения, сообщает пресс-служба. По его инициативе в сентябре прошлого года в постановление правительства области о регулировании цен были внесены изменения. Перечень социально значимых товаров народного потребления, на которые нужно урегулировать цены в регионе, был расширен.

При этом на протяжении более полугода департаментом цен и тарифов проводится анализ расчётных и обосновывающих материалов, статистической информации в целях установления розничных торговых надбавок на плодоовощную группу товаров.

«Выжидательная и наблюдательная позиция департамента подвергается обоснованной критике как со стороны надзорного ведомства, так и общественности. О допущенной волоките должностных лиц департамента губернатор региона проинформирован», — заявили в прокуратуре.

Ранее в ФАС России напомнили производителям и торговым сетям о запрете на необоснованное повышение цен на яйца в преддверии Пасхи.