Прокуратура Магаданской области заявила о «волоките» с ценами на значимые товары
- RT
Так, рост цен на репчатый лук (до 16%) и белокочанную капусту (до 11%) выявлен в Среднеканском, Хасынском, Ягоднинском муниципальных округах и в Магадане.
Прокурор области Дмитрий Разуваев неоднократно обращал внимание на то, что удорожание борщевого набора повлечёт увеличение финансовой нагрузки для населения, сообщает пресс-служба. По его инициативе в сентябре прошлого года в постановление правительства области о регулировании цен были внесены изменения. Перечень социально значимых товаров народного потребления, на которые нужно урегулировать цены в регионе, был расширен.
При этом на протяжении более полугода департаментом цен и тарифов проводится анализ расчётных и обосновывающих материалов, статистической информации в целях установления розничных торговых надбавок на плодоовощную группу товаров.
«Выжидательная и наблюдательная позиция департамента подвергается обоснованной критике как со стороны надзорного ведомства, так и общественности. О допущенной волоките должностных лиц департамента губернатор региона проинформирован», — заявили в прокуратуре.
Ранее в ФАС России напомнили производителям и торговым сетям о запрете на необоснованное повышение цен на яйца в преддверии Пасхи.