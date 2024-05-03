Косачёв назвал сумасбродной идею об ограничении доступа России к Калининграду
- РИА Новости
Сенатор отметил, что в начале июня пройдут выборы в Европарламент.
«И чем ближе мы будем к этой дате, тем больше будет таких совершенно сумасбродных идей, которые пока, естественно, являются не более чем сотрясанием воздуха. Но которые, будучи однажды конвертированы в некую реальную политику любого государства НАТО (будь то Финляндии или какой бы то ни было ещё), конечно же, будут восприниматься Россией как прямая угроза... И реакция Российской Федерации будет именно как на военную угрозу с использованием уже реальных методов обеспечения нашей национальной безопасности», — заявил Косачёв.
Ранее Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду.
По его словам, помехи GPS, которые якобы исходят из России и российского Калининграда, в районе Балтийского моря повлияли на полёты Finnair в Тарту (Эстония).