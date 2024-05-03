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Премьер Кобахидзе: Грузии и США потребуются усилия для перезагрузки отношений

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Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил советнику Госдепа США Дереку Шолле, что Тбилиси и Вашингтону потребуется приложить усилия, чтобы перезагрузить отношения из-за разногласий по законопроекту об иноагентах.
Премьер Кобахидзе: Грузии и США потребуются усилия для перезагрузки отношений
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

Как сообщил Кобахидзе, он пояснил Шолле, что потребуется особое усилие, чтобы перезапустить отношения на фоне разногласий по поводу законопроекта об иноагентах.

По словам грузинского премьера, это невозможно без «справедливого и честного» подхода.

Ранее Кобахидзе отказался от визита в США из-за выдвинутых ему условий от американской стороны, которая требовала временно отозвать законопроект об иноагентах.

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