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Путин призвал работать над мерами по разрешению возникающих между странами СНГ конфликтов

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Между близкими государствами постсоветского пространства иногда возникают конфликты, это требует выработки мер по их разрешению, заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ.

«Помимо Украины, где происходят действительно трагические события, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению», — сказал глава государства.

Ранее Киргизия и Узбекистан подписали протокол, который позволит начать процедуру согласования границ между государствами.

Также российский президент обсудил по телефону с Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном обстановку на киргизско-таджикской границе.

Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали протокол об установлении мира.

В ОДКБ также заявили, что организация стремится урегулировать напряжённость на границе между Арменией и Азербайджаном мирным способом.

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