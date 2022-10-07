Путин призвал работать над мерами по разрешению возникающих между странами СНГ конфликтов
«Помимо Украины, где происходят действительно трагические события, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению», — сказал глава государства.
Ранее Киргизия и Узбекистан подписали протокол, который позволит начать процедуру согласования границ между государствами.
Также российский президент обсудил по телефону с Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном обстановку на киргизско-таджикской границе.
Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали протокол об установлении мира.
В ОДКБ также заявили, что организация стремится урегулировать напряжённость на границе между Арменией и Азербайджаном мирным способом.