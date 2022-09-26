Киргизия и Узбекистан подписали протокол для начала процедуры согласования границ

Киргизия и Узбекистан подписали протокол, который позволит начать процедуру согласования границ между государствами.

«Правительственными делегациями Киргизской Республики и Республики Узбекистан по делимитации и демаркации киргизско-узбекской государственной границы подписан протокол совместного заседания… который позволит начать процедуру согласования проекта нового договора об отдельных участках киргизско-узбекской государственной границы», — сказал РИА Новости представитель пресс-службы правительства Киргизии.

Документ был подписан председателем госкомитета национальной безопасности, зампредседателя кабинета министров Киргизии Камчыбеком Ташиевым и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Ранее российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном обстановку на киргизско-таджикской границе.

Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали протокол об установлении мира.