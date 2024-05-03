Швеция отклонила идею Китая о расследовании взрывов на «Северных потоках»

МИД Швеции не видит необходимости проводить международное расследование взрывов на «Северных потоках».

Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«В международном расследовании нет необходимости», — сказали в МИД Швеции.

Ранее зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай призывает к скорому запуску международного расследования терактов на «Северных потоках» под эгидой ООН.

Он также выразил уверенность в том, что международное сообщество и Совбез ООН должны «избегать двойных стандартов» в этом вопросе.

В МИД ФРГ, комментируя призыв Китая, отметили, что немецкая Генпрокуратура занимается этим вопросом.