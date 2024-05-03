В Госдуме назвали идею ограничить доступ России к Калининграду провокацией

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий раскритиковал в беседе с RT предложение финского политика Мики Аалтолы ограничить доступ России к Калининграду.

«Это очередная провокация юных членов НАТО, которые

хотят показать себя ярыми русофобами в той линейке сумасшедших, которая там присутствует. К ним относятся Латвия, Литва, Эстония, Польша. Но теперь вот и Финляндия

решила сесть на эту скамейку и начать вещать различные провокационные мысли, забывая о том, что Калининградская область — это субъект Российской Федерации», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, в случае любых действий, направленных на то, чтобы помешать передвигаться российским гражданам, Россия будет принимать все меры для обеспечения их безопасности.

Кроме того, парламентарий добавил, что Россия «никому никогда не мешала».

«Наоборот, российские авиакомпании сегодня ограничены в перелётах через страны Евросоюза, через страны НАТО, поэтому пусть смотрят сначала в свой огород. Но не забывают, что Финляндия когда-то была частью Российской империи. Мы сегодня не претендуем на Финляндию, но историю свою хорошо помним. Поэтому финским политикам нужно хорошо знать историю своего государства», — заключил депутат.

Ранее Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT назвал подобную идею «сотрясанием воздуха».