Главное управление разведки и Службу безопасности Украины необходимо признать террористическими организациями, считает председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

Об этом он сказал, комментируя двойное убийство в Бердянске, где погибли замглавы ВГА по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила.

Также 17 сентября МВД Мелитополя сообщило о теракте на линии электропередачи.

«Уровень терроризма зашкаливает. Официальные лица (Киева) этого не скрывают», — заявил Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, необходимо признание террористическими организациями «Главного управления разведки Зеленского», СБУ и «прочие структуры, которые проводят теракты». Слова Рогова приводит РИА Новости.

В августе в Запорожской области в результате подрыва автомобиля погиб глава администрации населённого пункта Михайловка Иван Сушко.

Как отмечал российский президент Владимир Путин, выступая на ШОС, Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, однако, если ситуация будет развиваться подобным образом, «то ответ будет более серьёзным».