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Путин заявил о сдержанной реакции России на удары ВСУ по инфраструктуре

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия на данный момент сдержанно отвечает на удары армии Украины по инфраструктуре.
Путин заявил о сдержанной реакции России на удары ВСУ по инфраструктуре
  • kremlin.ru

«Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты», — сказал Путин на пресс-конференции после саммита ШОС в Самарканде.

Он отметил, что возможно принятие более серьёзных мер, в случае если власти Украины не осознают недопустимость подобных мер.

Президент добавил, что ВС России недавно нанесли пару предупреждающих ударов.

«Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьёзным», — уточнил Путин.

Также Владимир Путин заявил, что план спецоперации на Украине не подлежит корректировке.

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