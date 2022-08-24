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В Запорожской области погиб глава Михайловки в результате подрыва автомобиля

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В Запорожской области в результате подрыва автомобиля погиб глава администрации населённого пункта Михайловка Иван Сушко. Об этом проинформировал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В Запорожской области погиб глава Михайловки в результате подрыва автомобиля
  • РИА Новости

«Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Иван Сушко», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Рогов рассказал, что под сиденье автомобиля чиновника неизвестные подложили взрывное устройство.

После взрыва Сушко в критическом состоянии был доставлен в больницу. Вскоре он скончался.

Рогов выразил соболезнования родным и близким погибшего Сушко.

Накануне в Херсонской области было совершено покушение на заместителя главы департамента внутренней политики региона Игоря Телегина. Чиновник выжил.

Также российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб на массовом мероприятии в Бердянске. Задержанный дал признательные показания.

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