В Запорожской области погиб глава Михайловки в результате подрыва автомобиля
- РИА Новости
«Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Иван Сушко», — написал Рогов в своём Telegram-канале.
Рогов рассказал, что под сиденье автомобиля чиновника неизвестные подложили взрывное устройство.
После взрыва Сушко в критическом состоянии был доставлен в больницу. Вскоре он скончался.
Рогов выразил соболезнования родным и близким погибшего Сушко.
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Также российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб на массовом мероприятии в Бердянске. Задержанный дал признательные показания.