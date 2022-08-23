В Херсонской области сообщили о покушении на замглавы департамента Телегина

В Херсонской области совершено покушение на заместителя главы Департамента внутренней политики региона Игоря Телегина. Чиновник жив.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

«Только что мы с ним разговаривали... Он жив и здоров. На него было совершенно покушение, но всё нормально», — сказал Стремоусов.

Он объяснил, что сработало самодельное взрывное устройство. Как предположил Стремоусов, действовала «местная диверсионная группа законсервированная».

Ранее сообщалось, что МВД ДНР устанавливает лиц, причастных к взрыву в центральной части Мариуполя, где должен был находиться глава городской администрации Константин Иващенко.