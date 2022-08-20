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МВД расследует взрыв в части Мариуполя, где должен был находиться мэр города

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МВД ДНР устанавливает лиц, причастных к взрыву в центральной части Мариуполя, где должен был находиться глава городской администрации Константин Иващенко.
МВД расследует взрыв в части Мариуполя, где должен был находиться мэр города
  • РИА Новости

«В 15:11 в полицию поступило сообщение о взрыве, произошедшем вблизи Мариупольского городского зоопарка. По имеющейся информации, в это время там должен был находиться с рабочим визитом глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко», — цитирует ведомство Донецкое агентство новостей.

Предварительно установлено, что сработало самодельное взрывное устройство, содержавшее поражающие элементы.

20 августа СМИ сообщили, что на мэра Мариуполя Константина Иващенко совершено покушение, он не пострадал.

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