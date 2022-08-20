ТАСС сообщил о покушении на мэра Мариуполя
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«Да, было, все живы, всё в порядке», — цитирует ТАСС источник в мэрии.
Место покушения оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, пишет агентство.
Также о покушении сообщил в Telegram репортёр Андрей Руденко, по словам которого взрывное устройство «было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк».
Ранее в Херсонской области задержали боевиков организации «Гражданский корпус «Азов»*, которые планировали покушения на представителей местной власти.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.