ТАСС сообщил о покушении на мэра Мариуполя

На мэра Мариуполя Константина Иващенко совершено покушение, он не пострадал, сообщил ТАСС источник в мэрии города.

«Да, было, все живы, всё в порядке», — цитирует ТАСС источник в мэрии.

Место покушения оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, пишет агентство.

Также о покушении сообщил в Telegram репортёр Андрей Руденко, по словам которого взрывное устройство «было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк».

Ранее в Херсонской области задержали боевиков организации «Гражданский корпус «Азов»*, которые планировали покушения на представителей местной власти.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.