В Херсоне задержали планировавших покушения на местные власти боевиков

В Херсонской области задержали боевиков организации «Гражданский корпус «Азов»*, которые планировали покушения на представителей местной власти.

«В начале СВО (специальной военной операции на Украине. — RT) я думал, что ВСУ взорвут мосты и мы в Херсоне останемся спокойно», — приводит ТАСС слова руководителя местной ячейки Вадима Кравченко.

Он сообщил, что в его подразделении были военные с боевым опытом, организация имела связь со Службой безопасности Украины, а также с главным управлением украинской разведки.

Кравченко добавил, что группа передавала данные о расположении российских войск в Херсоне, а также следила за местными властями для подготовки покушений на чиновников.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе задержали корректировщика ударов украинской армии по Мелитополю.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.