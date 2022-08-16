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В Херсоне задержали планировавших покушения на местные власти боевиков

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В Херсонской области задержали боевиков организации «Гражданский корпус «Азов»*, которые планировали покушения на представителей местной власти.
В Херсоне задержали планировавших покушения на местные власти боевиков
  • РИА Новости

«В начале СВО (специальной военной операции на Украине. — RT) я думал, что ВСУ взорвут мосты и мы в Херсоне останемся спокойно», — приводит ТАСС слова руководителя местной ячейки Вадима Кравченко.

Он сообщил, что в его подразделении были военные с боевым опытом, организация имела связь со Службой безопасности Украины, а также с главным управлением украинской разведки.

Кравченко добавил, что группа передавала данные о расположении российских войск в Херсоне, а также следила за местными властями для подготовки покушений на чиновников.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе задержали корректировщика ударов украинской армии по Мелитополю.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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