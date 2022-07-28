Российские силовики вскрыли наводившую удары ракетами по Херсону группу украинских агентов
Об этом РИА Новости сообщил сотрудник одной из силовых структур России.
Собеседник агентства рассказал, что российские силовики задержали гражданина Украины Андрея Тикунова, когда он пытался осуществить видеосъёмку у военного объекта.
«Выяснилось, что он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, осуществлявших обстрелы по пунктам временной дислокации одного из российских армейских корпусов, размещённых в Херсонской области, и иным местам расположения Вооружённых сил России на территории Херсона и области», — рассказал источник.
По словам Тикунова, он снимал российскую военную технику. Позже с ним связалась женщина, которая оказалась оператором Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ, обеспечивающего обработку информации, получаемой от местных жителей, проживающих на территории, контролируемой Россией, и просила отправлять видео именно ей.
Она поощряла его денежными переводами.
Ранее стало известно, что агента Службы безопасности Украины (СБУ), собиравшего данные о российской армии, ликвидировали при задержании в Херсонской области.