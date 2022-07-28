Российские силовики вскрыли наводившую удары ракетами по Херсону группу украинских агентов

Российские силовики выявили группу украинских агентов, которой управляла женщина-координатор.

Об этом РИА Новости сообщил сотрудник одной из силовых структур России.

Собеседник агентства рассказал, что российские силовики задержали гражданина Украины Андрея Тикунова, когда он пытался осуществить видеосъёмку у военного объекта.

«Выяснилось, что он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, осуществлявших обстрелы по пунктам временной дислокации одного из российских армейских корпусов, размещённых в Херсонской области, и иным местам расположения Вооружённых сил России на территории Херсона и области», — рассказал источник.

По словам Тикунова, он снимал российскую военную технику. Позже с ним связалась женщина, которая оказалась оператором Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ, обеспечивающего обработку информации, получаемой от местных жителей, проживающих на территории, контролируемой Россией, и просила отправлять видео именно ей.

Она поощряла его денежными переводами.

Ранее стало известно, что агента Службы безопасности Украины (СБУ), собиравшего данные о российской армии, ликвидировали при задержании в Херсонской области.