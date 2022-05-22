В Херсонской области ликвидировали агента СБУ при задержании

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Агента Службы безопасности Украины (СБУ), собиравшего данные о российской армии, ликвидировали при задержании в Херсонской области. 
В Херсонской области ликвидировали агента СБУ при задержании
  • AP

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал военно-гражданской администрации региона.

Отмечается, что у агента была обнаружена граната, которую он мог применить против российских военных.

По данным администрации, мужчина был завербован СБУ в 2014 году. Он долгое время отбывал наказание в колонии в Херсонской области. После начала спецоперации ВС России куратор из СБУ поставил агенту задачу собирать информацию о местах дислокации российской армии, а также передавать координаты для нанесения ракетных ударов. Один из ударов был нанесён по городу Голая Пристань.

«В настоящее время ведётся работа по поимке других членов ДРГ (диверсионно-разведывательной группы. — RT), действующих в регионе», — заявили в администрации. 

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российскими силами ПВО над Херсоном были сбиты выпущенные украинскими военными ракеты «Ураган».

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