Система ПВО сбила над Херсоном выпущенные украинскими военными ракеты «Ураган»
- РИА Новости
«Со стороны Николаева было выпущено несколько ракетных зарядов системы «Ураган». Они все сбиты средствами ПВО российской армии... Стреляли по Херсону», — цитирует его ТАСС.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что силы ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У» на подлёте к селу Новая Астрахань.
29 апреля Сальдо заявил, что удары украинских военных по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города.