Система ПВО сбила над Херсоном выпущенные украинскими военными ракеты «Ураган»

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Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российскими силами ПВО над Херсоном были сбиты выпущенные украинскими военными ракеты «Ураган».
Система ПВО сбила над Херсоном выпущенные украинскими военными ракеты «Ураган»
  • РИА Новости

«Со стороны Николаева было выпущено несколько ракетных зарядов системы «Ураган». Они все сбиты средствами ПВО российской армии... Стреляли по Херсону», — цитирует его ТАСС.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что силы ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У» на подлёте к селу Новая Астрахань.

29 апреля Сальдо заявил, что удары украинских военных по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города.

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