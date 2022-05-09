Система ПВО сбила над Херсоном выпущенные украинскими военными ракеты «Ураган»

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российскими силами ПВО над Херсоном были сбиты выпущенные украинскими военными ракеты «Ураган».

«Со стороны Николаева было выпущено несколько ракетных зарядов системы «Ураган». Они все сбиты средствами ПВО российской армии... Стреляли по Херсону», — цитирует его ТАСС.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что силы ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У» на подлёте к селу Новая Астрахань.

29 апреля Сальдо заявил, что удары украинских военных по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города.