Силы ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У» на подлёте к Новой Астрахани

Народная милиция ЛНР заявила, что силы ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У» на подлёте к селу Новая Астрахань.

Об этом сообщает ведомство в своём Telegram.

«В день празднования Великой Победы укрофашистские националистические формирования с использованием тактического ракетного комплекса 9М79-1 «Точка-У» осуществили обстрел жилого района населённого пункта Новая Астрахань», — говорится в заявлении.

Уточняется, что действиями подразделений ПВО «тактическая ракета сбита на подлёте к населённому пункту».

«Выстроенная система экстренного оповещения населения позволила избежать жертв среди мирного населения», — отмечается в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы Украины нанесли удар «Точкой-У» по городу Голая Пристань в Херсонской области.