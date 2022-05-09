Силы ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У» на подлёте к Новой Астрахани

Короткая ссылка
Народная милиция ЛНР заявила, что силы ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У» на подлёте к селу Новая Астрахань.
Силы ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У» на подлёте к Новой Астрахани
  • РИА Новости

Об этом сообщает ведомство в своём Telegram.

«В день празднования Великой Победы укрофашистские националистические формирования с использованием тактического ракетного комплекса 9М79-1 «Точка-У» осуществили обстрел жилого района населённого пункта Новая Астрахань», — говорится в заявлении.

Уточняется, что действиями подразделений ПВО «тактическая ракета сбита на подлёте к населённому пункту».

«Выстроенная система экстренного оповещения населения позволила избежать жертв среди мирного населения», — отмечается в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы Украины нанесли удар «Точкой-У» по городу Голая Пристань в Херсонской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить