РИА Новости: российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб в Бердянске

Российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб на массовом мероприятии в Бердянске. Задержанный уже дал признательные показания, сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство со ссылкой на данные следствия, украинец Виталий Расторгуев планировал по указанию спецслужб Украины подорвать самодельное взрывное устройство 16 июля.

«Я утром в одном из дворов по улице Шевченко заложил под автомобиль самодельное взрывное устройство, которое планировал активировать в микрорайоне «Слободка» возле Дома культуры «Маяк». На этой машине должны были передвигаться сотрудники ВГА Сауленко и Боровко. Задачи их ликвидировать не стояло», — сказал он.

Расторгуев добавил, что в этот день в «Маяке» планировалось городское мероприятие, на котором, кроме сотрудников ВГА, должны были присутствовать мирные люди, в том числе жители России.

По указанию своего куратора из спецслужб Украины в Запорожье мужчина установил взрывное устройство на машину одного из сотрудников региональной администрации, которая часто проезжала без досмотра на массовые акции, отметил задержанный.

СВУ Расторгуев планировал взорвать дистанционно.

Подозреваемый рассказал, что с начала спецоперации России он входил в состав так называемой гражданской самообороны.

Источник в силовых структурах сообщил, что теракт удалось предотвратить благодаря камере видеонаблюдения, которая зафиксировала момент закладки СВУ под машину во дворе одного из домов.

14 августа мэр Бердянска Александр Сауленко сообщил, что покушение на него, которое удалось предотвратить в начале месяца, курировали сотрудники Службы безопасности Украины.

Также на заместителя главы ВГА Каховского района Херсонской области Виталия Гура было совершено покушение, он скончался от полученных ранений.

Кроме того, в Херсонской области предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо.