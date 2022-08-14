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Мэр Бердянска заявил, что покушение на него курировали сотрудники СБУ

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Мэр Бердянска Александр Сауленко сообщил, что предотвращённое в начале августа покушение курировалось сотрудниками Службы безопасности Украины.

«Та попытка, которая была совершена, напрямую курировалась сотрудниками Службы безопасности Украины, которым я как кость в горле, ведь я работаю на благо жителей города и района», — приводит ТАСС его слова.

Ранее на заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталия Гура было совершено покушение, он скончался от полученных ранений.

Также в Херсонской области предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Сальдо.

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