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В Каховском районе было совершено покушение на заместителя главы ВГА Гура

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На заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталия Гура совершено покушение, его состояние оценивается как тяжёлое. Об этом сообщили в пресс-службе ВГА Каховского района.
В Каховском районе было совершено покушение на заместителя главы ВГА Гура
  • РИА Новости

«Совершено покушение на Виталия Гура у него в доме», — приводит ТАСС слова представителя ВГА.

В настоящее время Гур находится в госпитале с многочисленными пулевыми ранениями, его состояние оценивается как тяжёлое.

4 августа глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что врачи настояли на его немедленной госпитализации.

Позднее стало известно, что Сальдо транспортируют на лечение в Москву, в НИИ им. Склифосовского.

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