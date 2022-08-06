В Каховском районе было совершено покушение на заместителя главы ВГА Гура
- РИА Новости
«Совершено покушение на Виталия Гура у него в доме», — приводит ТАСС слова представителя ВГА.
В настоящее время Гур находится в госпитале с многочисленными пулевыми ранениями, его состояние оценивается как тяжёлое.
4 августа глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что врачи настояли на его немедленной госпитализации.
Позднее стало известно, что Сальдо транспортируют на лечение в Москву, в НИИ им. Склифосовского.