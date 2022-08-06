В Каховском районе было совершено покушение на заместителя главы ВГА Гура

На заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталия Гура совершено покушение, его состояние оценивается как тяжёлое. Об этом сообщили в пресс-службе ВГА Каховского района.

«Совершено покушение на Виталия Гура у него в доме», — приводит ТАСС слова представителя ВГА.

В настоящее время Гур находится в госпитале с многочисленными пулевыми ранениями, его состояние оценивается как тяжёлое.

4 августа глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что врачи настояли на его немедленной госпитализации.

Позднее стало известно, что Сальдо транспортируют на лечение в Москву, в НИИ им. Склифосовского.