Замглавы ВГА Каховского района скончался после покушения

Замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гур скончался после совершённого на него покушения.

Об этом сообщила заместитель главы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева.

«Заместитель главы администрации Новой Каховки по ЖХК Виталий Гур скончался от полученных ранений», — цитирует её ТАСС.

Также информацию о смерти чиновника подтвердил в беседе с РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Он погиб, насколько я знаю. Он в госпитале был. Военные врачи пытались спасти жизнь», — заявил он.

Ранее заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Гур находится в реанимации после совершённого на него покушения.

До этого стало известно, что на Гура совершено покушение у него в доме. Он был госпитализирован с многочисленными пулевыми ранениями.