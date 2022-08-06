Замглавы ВГА Каховского района скончался после покушения
- РИА Новости
Об этом сообщила заместитель главы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева.
«Заместитель главы администрации Новой Каховки по ЖХК Виталий Гур скончался от полученных ранений», — цитирует её ТАСС.
Также информацию о смерти чиновника подтвердил в беседе с РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
«Он погиб, насколько я знаю. Он в госпитале был. Военные врачи пытались спасти жизнь», — заявил он.
Ранее заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Гур находится в реанимации после совершённого на него покушения.
До этого стало известно, что на Гура совершено покушение у него в доме. Он был госпитализирован с многочисленными пулевыми ранениями.