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Замглавы ВГА Каховского района скончался после покушения

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Замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гур скончался после совершённого на него покушения.
Замглавы ВГА Каховского района скончался после покушения
  • РИА Новости

Об этом сообщила заместитель главы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева.

«Заместитель главы администрации Новой Каховки по ЖХК Виталий Гур скончался от полученных ранений», — цитирует её ТАСС.

Также информацию о смерти чиновника подтвердил в беседе с РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Он погиб, насколько я знаю. Он в госпитале был. Военные врачи пытались спасти жизнь», — заявил он.

Ранее заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Гур находится в реанимации после совершённого на него покушения.

До этого стало известно, что на Гура совершено покушение у него в доме. Он был госпитализирован с многочисленными пулевыми ранениями.

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