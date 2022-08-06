Замглавы ВГА Каховского района Херсонской области Гур находится в реанимации

Замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гур находится в реанимации после совершённого на него покушения.

Об этом заявил заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Находится в больнице в тяжёлом состоянии, в реанимации. Смерть не подтверждаем», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проведёт расследование по факту покушения на Виталия Гура.

До этого стало известно, что на Гура совершено покушение у него в доме. Он был госпитализирован с многочисленными пулевыми ранениями.