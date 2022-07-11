В Херсонской области предотвратили покушение на главу ВГА региона Сальдо

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В Херсонской области предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Сальдо. Об этом сообщила пресс-служба администрации.
В Херсонской области предотвратили покушение на главу ВГА региона Сальдо
  • РИА Новости

«Жители Херсона помогли предотвратить покушение на Владимира Сальдо», — заявили в администрации.

Отмечается, что бдительные жители помогли своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, которое было заложено на пути следования автомобиля Сальдо.

В сообщении говорится, что в случае взрыва могли также пострадать случайно оказавшиеся рядом люди.

Ранее сообщалось о покушении на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту. Чиновник не пострадал.

Злоумышленник, совершивший попытку покушения, ликвидирован, он оказал сопротивление во время задержания.

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