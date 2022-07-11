Планировавший убить главу Мелитопольского района диверсант входил в украинскую группировку

Диверсант, совершивший покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области, входил в состав украинской преступной сети, которой руководят лица, находящиеся на контролируемой Киевом территории.

Об этом замначальника местного ГУ МВД Алексей Селиванов заявил в эфире телеканала «Крым 24».

«Проходят обыски. Понятно, что он был не один, идёт цепочка на ту сторону, на Украину. Это всё координируемая сетка. Часть из организаторов покушений установлена, кто-то из них задержан, кто-то упал на дно и находится в розыске. Сейчас идёт работа, чтобы ликвидировать всю сетку», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что руководители группировки находятся на подконтрольной Киеву территории.

Ранее сообщалось, что злоумышленник, совершивший попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту, ликвидирован, он оказал сопротивление во время задержания.