Совершившего покушение на главу Мелитопольского района смертельно ранили при задержании
- РИА Новости
«В ночное время диверсантом было обстреляно домовладение чиновника, после чего он попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя», — написал он в Telegram.
Злоумышленника обнаружили, его попытались задержать.
«При задержании оказал вооружённое сопротивление. Ответным огнём получил ранения, несовместимые с жизнью», — сообщил Рогов.
Ночью 11 июля на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту было совершено покушение, он не пострадал.
Власти установили личность человека, который совершил покушение.