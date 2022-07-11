Совершившего покушение на главу Мелитопольского района смертельно ранили при задержании

Злоумышленник, совершивший попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, ликвидирован, он оказал сопротивление во время задержания. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«В ночное время диверсантом было обстреляно домовладение чиновника, после чего он попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя», — написал он в Telegram.

Злоумышленника обнаружили, его попытались задержать.

«При задержании оказал вооружённое сопротивление. Ответным огнём получил ранения, несовместимые с жизнью», — сообщил Рогов.

Ночью 11 июля на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту было совершено покушение, он не пострадал.

Власти установили личность человека, который совершил покушение.