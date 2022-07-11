Совершившего покушение на главу Мелитопольского района смертельно ранили при задержании

Короткая ссылка
Злоумышленник, совершивший попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, ликвидирован, он оказал сопротивление во время задержания. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Совершившего покушение на главу Мелитопольского района смертельно ранили при задержании
  • РИА Новости

«В ночное время диверсантом было обстреляно домовладение чиновника, после чего он попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя», — написал он в Telegram.

Злоумышленника обнаружили, его попытались задержать.

«При задержании оказал вооружённое сопротивление. Ответным огнём получил ранения, несовместимые с жизнью», — сообщил Рогов.

Ночью 11 июля на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту было совершено покушение, он не пострадал.

Власти установили личность человека, который совершил покушение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить