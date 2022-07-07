В Херсонской области задержали планировавших покушение на руководителей региона

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В Херсонской области задержали украинских боевиков, которые планировали убийство главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. Об этом сообщило РИА Новости.
В Херсонской области задержали планировавших покушение на руководителей региона
  • РИА Новости

Как заявил один из задержанных по имени Алексей Бандера, он является действующим сотрудником сил спецопераций Украины.

По его словам, после начала специальной военной операции украинские боевики действовали под видом мирных жителей. 

«Потом в апреле поступил приказ о ликвидации российских военных и руководства администраций города Херсон и области», — сказал он.

Мужчина добавил, что был приобретен подержанный автомобиль, который ему приказали заминировать и оставить в указанном месте в «нужное время».

«По информации, что ликвидировать Стремоусова и Сальдо», — уточнил задержанный.

Ранее в Херсонской области были обнаружены перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с оружием.

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