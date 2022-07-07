В Херсонской области обнаружен перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с оружием

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Представители российских силовых структур обнаружили в Херсоне и области перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с гранатомётами.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В частном заброшенном доме в Херсоне по просьбе сотрудников погранслужбы Украины был организован схрон с вооружением, которое задержанный доставил из посёлка Парутино в Николаевской области водным путём за 7 тыс. гривен (около 15 тыс. рублей. — RT) для последующей передачи диверсантам, которые так и не вышли на связь», — рассказал собеседник агентства.

На месте схрона были обнаружены гранатомёты, гранаты, патроны и автоматы.

Также в посёлке Куйбышево Херсонской области был найден перевалочный пункт украинских диверсантов, где российские силовики обнаружили восемь гранат, 12 запалов к гранатам, комплект формы охранника, GPS-навигатор и тактический бинокль.

Ранее российские спецслужбы обнаружили в доме заместителя начальника СБУ Херсонской области Кирилла Рудского схрон с оружием и боеприпасами, в том числе гранатами и ящиком бутылок с зажигательной смесью.

Также сотрудники МВД и Росгвардии изъяли из тайника в Алешковском районе Херсонской области оставленные военнослужащими Вооружённых сил Украины (ВСУ) автоматы и ручной пулемёт.

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