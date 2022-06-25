Сотрудники Росгвардии обнаружили тайник военных ВСУ в Херсонской области

Сотрудники МВД и Росгвардии изъяли из тайника в Алешковском районе Херсонской области оставленные военнослужащими Вооружённых сил Украины (ВСУ) автоматы и ручной пулемёт.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД Херсонской области.

«Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области совместно с бойцами Росгвардии в селе Казачьи Лагери Алешковского района в сгоревшем доме обнаружили тайник с брошенным ВСУ оружием. Изъяты автоматы АКМ, АКС и ручной пулемёт Калашникова», — говорится в заявлении.

Ранее росгвардейцы задержали пособников Службы безопасности Украины в Харьковской области и передали их в компетентные органы.