Сотрудники Росгвардии обнаружили тайник военных ВСУ в Херсонской области

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Сотрудники МВД и Росгвардии изъяли из тайника в Алешковском районе Херсонской области оставленные военнослужащими Вооружённых сил Украины (ВСУ) автоматы и ручной пулемёт.
Сотрудники Росгвардии обнаружили тайник военных ВСУ в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД Херсонской области.

«Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области совместно с бойцами Росгвардии в селе Казачьи Лагери Алешковского района в сгоревшем доме обнаружили тайник с брошенным ВСУ оружием. Изъяты автоматы АКМ, АКС и ручной пулемёт Калашникова», — говорится в заявлении.

Ранее росгвардейцы задержали пособников Службы безопасности Украины в Харьковской области и передали их в компетентные органы.

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