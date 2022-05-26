Росгвардия задержала пособников СБУ в Харьковской области 

Росгвардейцы задержали пособников Службы безопасности Украины в Харьковской области и передали их в компетентные органы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Один из задержанных ранее отбывал наказание в местах лишения свободы.

Задержанный рассказал, что рядом с местом его проживания находится замаскированный тайник с более чем 20 единицами охотничьего оружия 12-го и 16-го калибров, патронами, средствами сотовой и радиосвязи.

«Мужчина назвал своих пособников, раскрыв агентурную сеть», — сообщили в Росгвардии.

Ранее стало известно, что сапёры Росгвардии обезвредили более 600 мин «Лепесток» в Харьковской области.

До этого Росгвардия разминировала мост и захватила два бронетранспортёра в Харьковской области.