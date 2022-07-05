В Херсоне нашли тайник с «коктейлями Молотова» и автоматами в доме замначальника СБУ
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«В гараже обнаружен схрон с боеприпасами и оружием: гранаты РГО и Ф-1 неснаряжённые, дымовая шашка, осветительный патрон, «коктейли Молотова» готовые с жидкостью горючей, боеприпасы различного калибра... автомат», — говорится в заявлении.
Отмечается, что также в тайнике был одноразовый гранотомёт, который по внешним признакам является самодельным.
По данным агентства, арсенал был обнаружен при проверке оперативной информации. В настоящий момент Рудской возглавляет сеть диверсионно-разведывательных групп, действующих на территории Херсонской области.
Ранее сотрудники МВД и Росгвардии изъяли из тайника в Алешковском районе Херсонской области оставленные военнослужащими Вооружённых сил Украины (ВСУ) автоматы и ручной пулемёт.