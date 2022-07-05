В Херсоне нашли тайник с «коктейлями Молотова» и автоматами в доме замначальника СБУ

Российские спецслужбы обнаружили в доме заместителя начальника СБУ Херсонской области Кирилла Рудского схрон с оружием и боеприпасами, в том числе гранатами и ящиком бутылок с зажигательной смесью.

Об этом сообщает ТАСС.

«В гараже обнаружен схрон с боеприпасами и оружием: гранаты РГО и Ф-1 неснаряжённые, дымовая шашка, осветительный патрон, «коктейли Молотова» готовые с жидкостью горючей, боеприпасы различного калибра... автомат», — говорится в заявлении.

Отмечается, что также в тайнике был одноразовый гранотомёт, который по внешним признакам является самодельным.

По данным агентства, арсенал был обнаружен при проверке оперативной информации. В настоящий момент Рудской возглавляет сеть диверсионно-разведывательных групп, действующих на территории Херсонской области.

Ранее сотрудники МВД и Росгвардии изъяли из тайника в Алешковском районе Херсонской области оставленные военнослужащими Вооружённых сил Украины (ВСУ) автоматы и ручной пулемёт.