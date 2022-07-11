На главу Мелитопольского района совершено покушение
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Об этом в своём Telegram-канале написал замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
«Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», — говорится в сообщении.
Ранее в Херсонской области задержали украинских боевиков, которые планировали убийство главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.