На главу Мелитопольского района совершено покушение

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На главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту ночью было совершено покушение, он не пострадал.
На главу Мелитопольского района совершено покушение
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом в своём Telegram-канале написал замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

«Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», — говорится в сообщении.

Ранее в Херсонской области задержали украинских боевиков, которые планировали убийство главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.

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