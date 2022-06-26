В МВД Херсонской области сообщили о попытке покушения на местную чиновницу
- РИА Новости
«В Каховке взорвали автомобиль Ирины Махневой, которая при новой администрации занимается вопросами образования и культуры. Взрывное устройство сработало раньше, что спасло жизнь Махневой», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Ранее стало известно о покушении на члена военно-гражданской администрации в Херсонской области.
Машина, в которой находился глава управления семьи, молодёжи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко, была подорвана. Он погиб.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал покушение на Савлученко актом терроризма.