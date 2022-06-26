В МВД Херсонской области сообщили о попытке покушения на местную чиновницу

Неизвестные взорвали в Каховке автомобиль чиновницы Ирины Махневой, которая занимается вопросами образования и культуры. Об этом сообщило ГУ МВД Херсонской области.

«В Каховке взорвали автомобиль Ирины Махневой, которая при новой администрации занимается вопросами образования и культуры. Взрывное устройство сработало раньше, что спасло жизнь Махневой», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее стало известно о покушении на члена военно-гражданской администрации в Херсонской области.

Машина, в которой находился глава управления семьи, молодёжи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко, была подорвана. Он погиб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал покушение на Савлученко актом терроризма.