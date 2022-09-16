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Российские пограничники рассказали миссии ОДКБ в Армении о текущей обстановке

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Российские пограничники проинформировали передовую группу миссии ОДКБ в Армении о ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявил глава передовой группы миссии генерал-полковник Анатолий Сидоров.
Российские пограничники рассказали миссии ОДКБ в Армении о текущей обстановке
  • РИА Новости

«Мы получили видение обстановки и оперативную информацию о происходящем от наших пограничников, которые несут службу в том числе на границе и участвуют в охране отдельных участков государственной границы Республики Армения», — приводит РИА Новости слова Сидорова по итогам рабочей встречи с начальником пограничного управления ФСБ России в Армении Романом Голубицким.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе боёв с Вооружёнными силами Азербайджана погибли 135 армянских военнослужащих.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с министром обороны Армении Суреном Папикяном. Также он переговорил по телефону с начальником Генштаба ВС Азербайджана генерал-полковником Керимом Велиевым.

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