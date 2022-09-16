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Пашинян: в ходе боёв на границе с Азербайджаном погибли 135 армянских военных

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В ходе боёв с Вооружёнными силами Азербайджана погибли 135 армянских военнослужащих, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян: в ходе боёв на границе с Азербайджаном погибли 135 армянских военных
  • AFP
  • © National Assembly of the Republic of Armenia

«Известно о гибели 135 военнослужащих в ходе боев с ВС Азербайджана. Но, к сожалению, мы знаем, что эта цифра не окончательная», — цитирует Пашиняна Интерфакс.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с министром обороны Армении Суреном Папикяном. Также он переговорил по телефону с начальником Генштаба ВС Азербайджана генерал-полковником Керимом Велиевым.

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