Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Киев, чтобы «выклянчить новые вооружения» накануне встречи министров обороны НАТО в Рамштайне, предпринимает безумные попытки контрнаступления, однако это приводит к тому, что поля под Николаевом и Запорожье и леса под Харьковом «усеяны тысячами трупов украинских солдат», которых послали на верную гибель и не позволили отступать.

«Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с американскими и британскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевом и Запорожье и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды», — приводит его слова РИА Новости.

Вместе с этим о «прорыве, разумеется, и близко нет речи», добавил он, отметив, что тем не менее был создан «необходимый медийный фон под встречу в Рамштайне».

7 сентября Министерство обороны России сообщило, что из-за больших потерь в живой силе и технике ВСУ не проводили наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении в течение суток.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее отмечал, что цель «контрнаступления» Украины — создать иллюзию способности Киева противостоять российской армии.