МО России: ВСУ из-за потерь не проводили наступление на Николаево-Криворожском направлении

Из-за больших потерь в живой силе и технике ВСУ не проводили наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении в течение суток, заявило Министерство обороны России.

«В течение суток на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесённых потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось», — говорится в сводке.

Вместе с этим ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении, отметило министерство.

Так, за сутки ВСУ потеряли там четыре танка и более 150 военнослужащих, отметили в Минобороны.