МО России: ВСУ из-за потерь не проводили наступление на Николаево-Криворожском направлении
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«В течение суток на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесённых потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось», — говорится в сводке.
Вместе с этим ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении, отметило министерство.
Так, за сутки ВСУ потеряли там четыре танка и более 150 военнослужащих, отметили в Минобороны.