Алиев заявил о переходе города Лачина в Карабахе под контроль Азербайджана
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«Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия расположилась в городе Лачине», — написал он в Twitter.
Алиев добавил, что сёла Забух и Сус также перешли под контроль Баку.
В начале августа Минобороны России заявило об обострении обстановки в районе Нагорного Карабаха.
Позднее стало известно, что инциденты в Нагорном Карабахе урегулированы с помощью миротворческого контингента.