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Алиев заявил о переходе города Лачина в Карабахе под контроль Азербайджана

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Город Лачин в Нагорном Карабахе перешёл под контроль Азербайджана, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
Алиев заявил о переходе города Лачина в Карабахе под контроль Азербайджана
  • Gettyimages.ru
  • © Jasper Juinen

«Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия расположилась в городе Лачине», — написал он в Twitter.

Алиев добавил, что сёла Забух и Сус также перешли под контроль Баку.

В начале августа Минобороны России заявило об обострении обстановки в районе Нагорного Карабаха.

Позднее стало известно, что инциденты в Нагорном Карабахе урегулированы с помощью миротворческого контингента.

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