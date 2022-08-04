МО России: инциденты в Нагорном Карабахе урегулированы с помощью миротворцев

В Минобороны России заявили, что за сутки зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, инциденты урегулированы с помощью миротворческого контингента.

«За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня в районах гор Сарыбаба и Буздух, а также в Мардакертском районе со стороны ВС Азербайджана», — приводит РИА Новости заявление.

В оборонном ведомстве добавили, что в результате обстрелов погибли двое и ранены 14 представителей вооружённых формирований Нагорного Карабаха.

В Минобороны России сообщили, что российские миротворцы во взаимодействии с азербайджанской и армянской сторонами урегулировали данные инциденты и не допустили нарушений линии соприкосновения.

Ранее Организация Договора о коллективной безопасности в связи с обострением в Карабахе призвала все стороны воздержаться от применения силы.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что российская сторона выражает озабоченность эскалацией напряжённости в Нагорном Карабахе.