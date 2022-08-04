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В МИД России выразили озабоченность эскалацией напряжённости в Нагорном Карабахе

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что российская сторона выражает озабоченность эскалацией напряжённости в Нагорном Карабахе.
В МИД России выразили озабоченность эскалацией напряжённости в Нагорном Карабахе
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Выражаем крайнюю озабоченность в связи с эскалацией напряжённости в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения. К сожалению, имеются жертвы. Приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в заявлении.

Отмечается, что российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки «на земле», при этом МИД России призывает все стороны проявлять сдержанность, соблюдать режим прекращения огня. 

Ранее Организация Договора о коллективной безопасности в связи с обострением в Карабахе призвала все стороны воздержаться от применения силы.

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