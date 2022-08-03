Минобороны России заявило об обострении обстановки в районе Нагорного Карабаха

Минобороны России заявило об обострении обстановки в зоне ответственности миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

«Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности контингента. В районе высоты Сарыбаба со стороны Вооружённых сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня», — говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее МИД Армении сообщил, что 3 августа ВС Азербайджана нарушили соглашение лидеров Армении, России и Азербайджана о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта 2020 года.

Между тем в Минобороны Азербайджана заявили, что также в среду, 3 августа, армянские военные нарушили положения заявления о перемирии в Карабахе от 10 ноября 2020 года.