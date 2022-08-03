военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минобороны России заявило об обострении обстановки в районе Нагорного Карабаха

Короткая ссылка
Минобороны России заявило об обострении обстановки в зоне ответственности миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
Минобороны России заявило об обострении обстановки в районе Нагорного Карабаха
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности контингента. В районе высоты Сарыбаба со стороны Вооружённых сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня», — говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее МИД Армении сообщил, что 3 августа ВС Азербайджана нарушили соглашение лидеров Армении, России и Азербайджана о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта 2020 года.

Между тем в Минобороны Азербайджана заявили, что также в среду, 3 августа, армянские военные нарушили положения заявления о перемирии в Карабахе от 10 ноября 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить