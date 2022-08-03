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В ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан принять меры к деэскалации

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Польское председательство в ОБСЕ призвало Ереван и Баку принять меры к деэскалации на фоне сообщений об обострении в Нагорном Карабахе.
В ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан принять меры к деэскалации
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Мы призываем Армению и Азербайджан принять все необходимые меры для деэскалации и возобновления диалога», — говорится в заявлении на странице председательства в Twitter.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что вооружённые силы республики взяли под контроль несколько высот в Карабахе.

«В результате проведённой подразделениями азербайджанской армии ответной операции были взяты под контроль несколько высот в Карабахе», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

В Минобороны Азербайджана заявили, что в среду, 3 августа, армянские военные нарушили положения заявления о перемирии в Карабахе от 10 ноября 2020 года.

Также появились сообщения о том, что лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию на фоне роста напряжённости в регионе.

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