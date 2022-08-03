В МИД Армении заявили, что Азербайджан нарушил соглашение по Нагорному Карабаху

МИД Армении сообщил, что 3 августа ВС Азербайджана нарушили соглашение лидеров Армении, России и Азербайджана о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта 2020 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Армении.

«Считаем недопустимыми заявления азербайджанской стороны, которыми делается попытка в одностороннем порядке изменить правовой режим в Лачинском коридоре», — отмечается в заявлении.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что в среду, 3 августа, армянские военные нарушили положения заявления о перемирии в Карабахе от 10 ноября 2020 года.

Также в ведомстве сообщили, что вооружённые силы республики взяли под контроль несколько высот в Карабахе.

Польское председательство в ОБСЕ призвало Ереван и Баку принять меры к деэскалации на фоне сообщений об обострении обстановки в Нагорном Карабахе.